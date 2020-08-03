Чемпионат Италии по футболу: итоговая таблица, кто вышел в еврокубки и понизился в классе

Команда одного украинца стала призером, а команда другого - понизилась в классе.

1 и 2 августа состоялись матчи заключительного тура чемпионата Италии по футболу 2019-2020. Серия А завершилась последней из европейских топ-чемпионатов.

Чемпионом Италии еще за два тура до финиша турнира в девятый раз подряд стал "Ювентус". "Интер" в очном противостоянии с "Аталантой" отстоял серебряные медали (миланцы победили со счетом 2:0). Команда украинца Руслана Малиновского стала бронзовым призером.

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Четвертым участником Лиги чемпионов 2020-2021 от Италии стал "Лацио", который долго время боролся за чемпионство, но сдал после рестарта сезона.

В Лиге Европы в следующем сезоне сыграют "Рома" Паулу Фонсеки, "Милан" и "Наполи", который выиграл Кубок Италии.

Вылетели из Серии А "Лечче", за который выступает украинец Евгений Шахов, а также "Брешиа" и СПАЛ.

Итоговая турнирная таблица

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард из Серии А стал обладателем "Золотой бутсы".

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