Ювентус в девятый раз подряд стал чемпионом Италии

Туринский клуб оформил титул за два тура до финиша сезона.

"Ювентус" одержал победу в 36-м туре Серии А и досрочно стал чемпионом Италии.

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Туринцы встречались с "Сампдорией" и одержали победу со счетом 2:0.

В концовке первого тайма Криштиану Роналду мощным ударом после розыгрыша штрафного вывел "Юве" вперед, а после перерыва окончательный счет установил Федерико Бернардески. В концовке поединка Роналду мог оформить дубль с пенальти, но пробил в перекладину.

"Юве" набрал 83 очка и стал недосягаемым для преследователей за два тура до конца сезона. Клуб в девятый раз подряд стал чемпионом Италии - это рекордная по продолжительности серия в пятерке ведущих европейских лиг.

За всю историю "Ювентус" завоевал свой 36-й национальный титул и с большим отрывом лидирует по этому показателю в Италии - у "Милана" и "Интера" по 18 чемпионств.

"Ювентус" - "Сампдория" - 2:0

Голы: Роналду, 45+7, Бернардески, 67

"Ювентус": Щесны, Данило (Бернардески, 29), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Роналду

"Сампдория": Аудеро, Шабо (Лерис, 22), Йосида, Тонелли, Депаоли, Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, Ауджелло, Рамирес (Марони, 90+1), Квальярелла

Предупреждения: Пьянич, Бернардески, Куадрадо, Рабьо - Торсби, Тонелли, Янкто, Депаоли

Удаление: Торсби, 77

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии после карантина.

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