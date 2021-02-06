Серхио Рамосу предстоит перенести операцию.

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не сможет помочь мадридцам в ближайшее время.

Об этом сообщает ABC.

В последние дни Рамос испытывал дискомфорт в колене. Посовещавшись, врачи решили провести операцию.

Читайте такжеМадридский Реал выставил на трансфер очередную легенду клубаПосле хирургического вмешательства, защитнику понадобится от шести до восьми недель на восстановление.

Таким образом, он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (24 февраля и 16 марта), а также может пропустить минимум шесть матчей чемпионата Испании.

Ранее "Реал" также остался без Эдена Азара, который из-за травмы пропустит две-три недели.

Серхио Рамос: легенда "Реала"

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи".

На его счету 100 голов и 40 ассистов в 668 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.

Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.

Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).

Летом у Рамоса истекает контракт с "Реалом", и стороны пока не смогли договориться о его продлении. На опытного защитника претендует ПСЖ.

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Автор: Антон Дударь