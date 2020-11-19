В решающем матче россияне пропустили пять голов от Сербии и не смогли повыситься в классе.

Сборная России потерпела разгромное поражение от сборной Сербии в матче 6-го тура Лиги наций в Лиге В.

В решающем для себя матче россияне проиграли на выезде со счетом 0:5.

Сербская сборная отправила четыре гола в ворота России до перерыва, а во втором тайме добила соперника.

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Перед этим матчем сборная России имела шансы на выход в Лигу А, однако в итоге завершила турнир на втором месте и не смогла повыситься в классе.

У россиян осталось 8 очков, а Венгрия набрала 11. Сербия (6 очков) стала третьей, по дополнительным показателям опередив Турцию (6 очков).

Это поражение стало самым крупным для российской сборной за последние 16 лет.

Сербия - Россия - 5:0

Голы: Радоньич, 10, Йович, 25, 45, Влахович, 40, Младенович, 64

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Автор: Антон Дударь