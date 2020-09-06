Украинская сборная в ключевом матче разгромила французов.

Сборная Украины стала бронзовым призером Евролиги-2020 по пляжному футболу.

В матче четвертого тура в португальском Назаре Украина разгромила сборную Франции со счетом 7:2.

До этого украинцы по пенальти одолели сборную Германии (3:3 и 4:3 в серии), а также уступили Швейцарии и Португалии с одинаковым счетом 2:4.

По итогам четырех туров Украина набрала 4 очка, что позволило ей занять третье место. Золото в решающем матче разыграют Швейцария и Португалия.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в Суперфинале Евролиги участие приняли только пять команд.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что сборная Украины по футзалу осталась без путевки на чемпионат мира.

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Автор: Антон Дударь