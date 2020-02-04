Последнее место в отборе: сборная Украины по футзалу осталась без чемпионата мира

В заключительном матче квалификации украинцы сыграли вничью с французами.

Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира по футзалу-2020.

Украинские футзалисты завершили элит-раунда отбора на ЧМ, матчи которого проходили в Сербии, набрав лишь 1 очко в трех матчах.

В заключительном поединке сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции - 2:2.

До этого украинцы потерпели два поражения: 2:5 в матче против Сербии и 1:2 в игре с Испанией.

За счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей сборная Украины заняла последнее место в своей группе, тогда как напрямую на ЧМ выходят победители отборочных групп, а вторые места играют в плей-офф.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футзалист "прославился" на весь мир неудачным финтом.