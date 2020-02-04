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Последнее место в отборе: сборная Украины по футзалу осталась без чемпионата мира

19:57, 04 февраля 2020
Футбол
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Украинцы набрали 1 очко в трех матчах / фото: futsal.com.ua

Украинские футзалисты завершили элит-раунда отбора на ЧМ, матчи которого проходили в Сербии, набрав лишь 1 очко в трех матчах.

В заключительном поединке сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции - 2:2.

До этого украинцы потерпели два поражения: 2:5 в матче против Сербии и 1:2 в игре с Испанией.

За счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей сборная Украины заняла последнее место в своей группе, тогда как напрямую на ЧМ выходят победители отборочных групп, а вторые места играют в плей-офф.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футзалист "прославился" на весь мир неудачным финтом.

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