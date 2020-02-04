Последнее место в отборе: сборная Украины по футзалу осталась без чемпионата мира
19:57, 04 февраля 2020Футбол
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В заключительном матче квалификации украинцы сыграли вничью с французами.
Украинцы набрали 1 очко в трех матчах / фото: futsal.com.ua
Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира по футзалу-2020.
Украинские футзалисты завершили элит-раунда отбора на ЧМ, матчи которого проходили в Сербии, набрав лишь 1 очко в трех матчах.
В заключительном поединке сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции - 2:2.
До этого украинцы потерпели два поражения: 2:5 в матче против Сербии и 1:2 в игре с Испанией.
За счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей сборная Украины заняла последнее место в своей группе, тогда как напрямую на ЧМ выходят победители отборочных групп, а вторые места играют в плей-офф.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футзалист "прославился" на весь мир неудачным финтом.
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