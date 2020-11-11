Пятов поделился ожиданиями относительно трех предстоящих матчей и оценил сборную Польши.

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Пятов рассказал о подготовке команды к трем ближайшим поединкам команды.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

Он сообщил, как изменились условия в лагере сборной из-за коронавируса, пишется на сайте УАФ.

"Мы сдаем тесты. В коллективе нет ограничений в плане общения, поскольку все прошли тестирование, все здоровы. Конечно, пожелаю здоровья тем ребятам, которые заболели. Надеюсь, они как можно скорее вернутся. Как я говорил, мы должны поддерживать друг друга и выполнять наши задачи", - сказал Пятов.

Также он объяснил, почему Андрей Шевченко вызвал на текущий сбор сразу четырех голкиперов.

"Как вы знаете, в октябре сложилась экстремальная ситуация, пришлось вызывать игроков уже по ходу. Тогда у ребят также были положительные результаты тестов. Эта история продолжается и сейчас. Будем надеяться, что все переболеют в легкой форме, и все будет хорошо. Конечно, усталость есть, но это часть футбола. Я всегда говорю, что лучше играть на третий-четвертый день, когда ты в тонусе, втягиваешься в ритм. Главное, чтобы игроки не болели. А так, думаю, все выдержат такой темп", - рассказал голкипер.

Пятов поделился ожиданиями относительно трех предстоящих матчей и оценил сборную Польши.

"Когда мы проводили по два поединка за сбор, то имели больше времени на подготовку. Сейчас на это остается один-два дня, а потом проходит игра. Однако ничего страшного, справляемся. У Польши свои задачи, а у нас — свои. Это товарищеская игра. Тренер еще укажет нам, как действовать, кто должен играть. Однако мы все равно должны достигать максимального результата", - рассказал он.

Польша - Украина: перед матчем

Встреча Польши и Украины пройдет в Хожуве при пустых трибунах. Где смотреть матч на ТВ.

Игра с Польшей станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Сборные Украины и Польши встречались между собой 8 раз - по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

9 ноября сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовительного сбора.

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Автор: Олег Давыгора