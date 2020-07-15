Представлена новая форма сборной Украины (фото, видео)
13:24, 15 июля 2020Футбол
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Национальная команда будет играть в комплектах желтого и синего цветов.
Сборная Украины выступает в форме бренда Joma / фото УАФ
Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую игровую форму сборной Украины.
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Подопечные Андрея Шевченко продолжат выступать в комплектах желтого и синего цветов от компании Joma.
На футболках нанесены едва заметные "цветы" из герба Украины, а также логотипы производителя и сборной Украины. Рукава и воротник имеют желтое обрамление.
В этой экипировке команда должна сыграть на Евро-2020. Турнир перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
фото facebook.com/uafukraine
фото facebook.com/uafukraine
УНИАН ранее сообщал о том, что утверждена новая дата товарищеского матча Украина - Польша.
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