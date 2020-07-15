цей матеріал доступний українською

Представлена новая форма сборной Украины (фото, видео)

13:24, 15 июля 2020
Футбол
164 0
Сборная Украины выступает в форме бренда Joma / фото УАФ

Читайте такжеСтало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи в Лиге наций УЕФА

Подопечные Андрея Шевченко продолжат выступать в комплектах желтого и синего цветов от компании Joma.

На футболках нанесены едва заметные "цветы" из герба Украины, а также логотипы производителя и сборной Украины. Рукава и воротник имеют желтое обрамление.

В этой экипировке команда должна сыграть на Евро-2020. Турнир перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

фото facebook.com/uafukraine
фото facebook.com/uafukraine

УНИАН ранее сообщал о том, что утверждена новая дата товарищеского матча Украина - Польша.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter