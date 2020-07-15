Представлена новая форма сборной Украины (фото, видео)

Национальная команда будет играть в комплектах желтого и синего цветов.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую игровую форму сборной Украины.

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Подопечные Андрея Шевченко продолжат выступать в комплектах желтого и синего цветов от компании Joma.

На футболках нанесены едва заметные "цветы" из герба Украины, а также логотипы производителя и сборной Украины. Рукава и воротник имеют желтое обрамление.

В этой экипировке команда должна сыграть на Евро-2020. Турнир перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что утверждена новая дата товарищеского матча Украина - Польша.

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