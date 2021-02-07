Вместе уже полгода / фото Instagram Valeriy Bondar
Украинская телеведущая Дарья Савина получила предложение выйти замуж от защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря.
Об этом стало известно из Instagram футболиста.
Победитель молодежного чемпионата мира 2019 года эффектными огоньками сделал голограмму "Выходи за меня".
фото іnstagram.valeriybondar_44
фото іnstagram.valeriybondar_44
Даша сказала "Да".
Напомним, что ранее Савина встречалась с нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.
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