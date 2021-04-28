Лидер сборной Украины занял второе место в рейтинге лучших футболистов Европы за последние 6 матчей.

Известный статистический портал WhoScored, который принадлежит ведущей аналитической компании Opta, опубликовал рейтинг лучших игроков топ-5 европейских лиг за последние 6 поединков.

На вершине списка расположился легендарный Лионель Месси с общим баллом 8,36, а украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский со своей оценкой 8,27 занял вторую строчку.

Третье и четвертое место разделили нападающий французского "Марселя" Димитри Пает и его коллега по амплуа из английского "Лестера" Калечи Ихеаначо. Оба имеют балл - 8,15, однако Пает по дополнительным показателям взял "бронзу" чарта.

Напомним, что Малиновский находится в отличном тонусе. За последние 6 поединков экс-полузащитник луганской "Зари" смог четыре раза забить гол и шесть раз ассистировать партнерам. Начиная с марта, Руслан является лучшим по системе "гол + пас" полузащитником в пяти ведущих лигах Европы.

Читайте такжеМалиновский рассказал, кто обладает самым сильным ударом в Аталанте

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 37 матчей, 7 голов и 9 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин