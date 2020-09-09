Гендиректор донецкого клуба прокомментировал ситуацию с переносом матча.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин озвучил позицию донецкого клуба в ситуации с переносом матча УПЛ против "Руха" из-за коронавируса.

Палкина цитирует официальный сайт "Шахтера".

"У меня был разговор с президентом "Руха". Он сказал, что у них пять человек с положительным результатом теста на COVID-19 и есть вероятность того, что еще трое заразились. Я сказал, что все возможное мы сделаем. Для нашего, украинского чемпионата это не очень хороший знак. Надеюсь, в будущем таких моментов будет как можно меньше", - сказал Палкин.

"Естественно, мы не будем претендовать на техническое поражение для "Руха", потому что это общая беда, не только нашей страны, а всего мира. Мы должны в такой ситуации действовать как семья, помочь клубу преодолеть эти проблемы и сыграть позже", - добавил он.

Палкин подчеркнул, что перенос матча на 23 сентября вынуждает "Шахтер" перестроить подготовку и тренировочный процесс команды, однако "горняки" поддерживают "Рух":

"Сейчас нужно перестраиваться и проводить какой-то товарищеский матч, чтобы команда была в форме. Повторюсь, мы всячески поддерживаем "Рух": они должны справиться с этой бедой, чтобы все ребята выздоровели".

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О вспышке коронавируса в "Рухе" стало известно 6 сентября. УПЛ приняла решение перенести матч львовян против "Шахтера", который был запланирован на 12 сентября.

Из-за коронавируса ранее уже был перенесен матч 1-го тура УПЛ между "Львовом" и "Минаем"

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Автор: Антон Дударь