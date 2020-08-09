Украинского футболиста признали лучшим игроком сезона в испанском клубе

Нападающий Роман Зозуля получил почетную награду.

Украинский форвард Роман Зозуля получил награду самому ценному игроку сезона 2019-2020 в составе испанского "Альбасете".

Об этом сообщает официальный сайт "Альбасете".

Награду, которая носит название "Trofeo Garra", ежегодно присуждает культурная ассоциация Альбасете.

Зозуля удостоен награды самому ценному игроку сезона в "Альбасете" уже во второй раз. Впервые он получал ее в 2018 году.

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В сезоне 2019-2020 украинский нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за испанский клуб.

Украинец помог "Альбасете" сохранить место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании Сегунде - команда заняла итоговое 17-е место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Малиновский установил бомбардирский рекорд в Европе.

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