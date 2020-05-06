"Отомстим и победим": украинский футболист Зозуля поздравил военных с Днем пехоты (видео)

Форвард "Альбасете" записал обращение к соотечественникам, которые проходят службу.

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля записал видео с поздравлением в честь Дня пехоты Вооруженных сил Украины.

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Футболист опубликовал видео на своей странице в Facebook.

"Хочу поздравить всех с Днем пехоты. Пехота - опора и костяк украинской армии, народной армии. Спасибо вам за то, что вы сделали за шесть лет и продолжаете делать с огромным героизмом и самоотдачей.

Горд быть знаком с настоящими воинами-пехотинцами, горд дружбой с вами, ребята. Вечная слава павшим. Знаю, отомстим и победим. С праздником вас, ребята. Спасибо вам", - сказал Зозуля.

УНИАН ранее сообщал о том, что Зозуля сравнил жизнь и футбол в Украине и Испании.