Роман Зозуля / фото twitter.albacete
Украинский нападающий Роман Зозуля помог "Альбасете" обыграть команду из Сегунды "Реал Овьедо" в рамках 23-го тура.
Экс-нападающий киевского "Динамо" и "Днепра" появился в старте и провел на поле все 90 минут. Победный гол Роман забил на 58-й минуте. Кроме этого также заработал желтую карточку.
31-летний Зозуля до этого последний раз забивал 17 октября 2020 года. Тогда форвард реализовал пенальти.
В текущем сезоне Роман забил 2 мяча и еще записал на свой счет голевой пас в 21 матче второго дивизиона Испании. Его клуб "Альбасете" идет на 17-й строчке и всего в двух очках от зоны вылета.
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