Роман Санжар возвращается в донецкий клуб.

"Олимпик" после серии провальных результатов решил сделать рокировку на тренерском мостике. Вместо Юрия Калитвинцева, ушедшего в отставку, новым наставником донецкой команды стал Роман Санжар.

Об этом известно из официального сайта "Олимпика".

"Результата нет - и этим все сказано. Как бы я ни относился к Юре, мы дружим, но другого выхода в этой ситуации не было. В то же время отмечу, что не каждому тренеру хватит мужества самому подойти и признаться, что он не справился и что правильно будет уйти. Когда мы делали перестановку на тренерском мостике, меняя Климовского на Калитвинцева, это не было спонтанным, опрометчивым решением. Мы общались с командой, советовались с лидерами, реально хотели усилиться. И думали, что так будет правильно, что мы реально усилимся. Тем не менее получилось так, как получилось. Почему? Сложно сказать", - сказал президент клуба Владислав Гельзин.

"Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером - к нам возвращается Роман Санжар. С ним уже подписан контракт на два года", - добавил футбольный функционер.

Заметим, что 41-летний Санжар когда еще был футболистом, то играл за "Олимпик" с 2004 по 2012 год. С 2013 по 2018 специалист тренировал дончан. После этого он отработал один сезон во львовских "Карпатах", а теперь снова вернулся в родные пенаты.

"Олимпик": результаты в сезоне 2020-2021

После 24 матчей "Олимпик" занимает предпоследнее, 13-е место в таблице УПЛ, набрав 21 очко.

В этом сезоне команда дважды увольняла главного тренера - сперва Игоря Климовского, а затем Юрия Калитвинцева.

Из Кубка Украины "Олимпик" сенсационно вылетел в 1/16 финала.

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Автор: Артем Будрин