Юрий Калитвинцев не продержался на своем посту даже три месяца.

"Олимпик" отправил в отставку главного тренера первой команды Юрия Калитвинцева. Клуб и специалист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Последней каплей для руководства стал проигранный позорно матч против "Ингульца". "Олимпик" за два тура до финиша сезона УПЛ находится на предпоследнем месте. До зоны вылета всего 3 очка и команда еще не гарантировала себе прописку в элите на следующий сезон.

Калитвинцев, который во времена своей карьеры футболиста был звездой "Динамо", проработал в донецкой команде два с лишним месяца. Тренером "Олимпика" он был в десяти поединках: в его активе лишь одна победа и одна ничья - остальные восемь матчей клуб проиграл.

Имя нового наставника станет известно во вторник.

"Олимпик": результаты в сезоне 2020-2021

После 24 матчей "Олимпик" занимает предпоследнее, 13-е место в таблице УПЛ, набрав 21 очко.

В этом сезоне команда уже увольняла главного тренера - Игоря Климовского.

Из Кубка Украины "Олимпик" сенсационно вылетел в 1/16 финала.

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Автор: Артем Будрин