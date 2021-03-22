Обидчики "Шахтера" теряют позиции в чемпионате Италии.

В рамках 28-го тура чемпионата Италии "Рома" Паулу Фонсеки принимала конкурента по турнирной таблице "Наполи".

Римляне потерпели поражение и значительно усложнили себе жизнь в борьбе за выход в Лигу чемпионов. Дублем у победителей отличился Дрис Мертенс.

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Для "Ромы" это поражение стало вторым подряд в чемпионате Италии - римляне в предыдущем туре проиграли "Парме".

"Наверное, у нас не тот менталитет, чтобы бороться за топ-4", - отметил Фонсека после игры.

"Рома" - "Наполи" - 0:2

Голы: Мертенс, 27, 34

"Рома": Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Пеллегрини (Кумбулла, 83), Диавара (Вильяр, 67), Спинаццола, Педро (К. Перес, 67), Эль Шаарави, Джеко (Майораль, 67)

"Наполи": Оспина, Хисай, Максимович (Манолас, 86), Кулибали, Мариу Руи, Руис, Демме, Политано (Лосано, 73), Зьелински (Эльмас, 73), Инсинье (Бакайоко, 87), Мертенс (Осимхен, 66)

Видеоообзор опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

Серия А: положение команд

"Рома" после 28 туров набрала 50 очков и занимает шестое место в Серии А. От четвертого места ее отделяют 5 очков.

У "Наполи" - 53 очка после 27 матчей и пятое место в турнирной таблице.

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Автор: Антон Дударь