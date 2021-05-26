Сергей Палкин заявил, что Роберто Де Дзерби понравился проект "Шахтера".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, как донецкий клуб вел переговоры с новым главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

"Мы начали переговоры несколько месяцев назад. Сначала анализировали, какие тренеры могут возглавить "Шахтер", потом были первые контакты. С момента первых контактов мы поняли, что мы друг другу подходим. Не было каких-то денежных вопросов, все вращалось вокруг футбольной плоскости. Я читал какие-то разговоры по поводу безумных зарплат, это не соответствует действительности", - сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу BurBuzz.

Он подчеркнул, что "Шахтер" выиграл конкуренцию за Де Дзерби в том числе у российских клубов:

"Были российские клубы. Всего около четырех команд делали серьезные предложения. Он отказался, пришел к нам. Ему понравился наш проект. Это любовь с первого взгляда - и с нашей стороны, и с его стороны".

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Гендиректор "Шахтера" подчеркнул, что философия клуба и тренера совпадают:

"Прежде чем принять решение, он оценил нас с точки зрения состава, оценил функционал футболистов, в какой футбол мы играем. Он знал нас полностью, когда согласился возглавить команду. Это дорогого стоит и говорит о том, что ему понравилась наша команда и на поле, и вне поля. Он акцентировал внимание, что для него важна поддержка менеджмента, чтобы понимали его видение, его философию. А они полностью совпадают с нашими".

Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер": главное

"Шахтер" объявил о назначении Де Дзерби 25 мая. Итальянский специалист подписал контракт на два года.

На посту главного тренера "горняков" итальянец сменил Луиша Каштру.

Де Дзерби стал 34-м тренером в истории "Шахтера" и вторым итальянцем после Невио Скалы.

Ранее Де Дзерби тренировал итальянские "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работал с "Сассуоло". В Серии А он приводил команду к одиннадцатому, восьмому и еще раз восьмому местам.

В мае Де Дзерби покинул "Сассуоло" - его контракт подошел к завершению.

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Автор: Антон Дударь