Форвард Баварии приблизился к голевому рекорду Роналду в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски может стать рекордсменом в финальном матче.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отличился голом в полуфинале Лиги чемпионов против "Лиона" и приблизился к рекорду Криштиану Роналду.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету поляка 15 забитых голов.

Как сообщает OptaJoe, больше удавалось забивать только Криштиану Роналду. Будучи игроком "Реала", португалец забивал 17 голов в сезоне 2013-2014 и 16 голов в сезоне 2015-2016.

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Чтобы побить или повторить рекорд Роналду, у Левандовски есть один матч - финал против ПСЖ.

Кроме того, Левандовски стал лишь третьим игроком в истории ЛЧ, которому удалось отличиться в девяти подряд матчах турнира. Ранее подобное достижение покорилось Рууду ван Нистельрою (9 матчей) и Криштиану Роналду (11 матчей).

Отметим, что в нынешнем сезоне, начиная с четвертьфинала, Лига чемпионов проходит в формате "Финала восьми" - команды проводят по одному матчу на стадиях 1/4 и 1/2 финала.

"Финал восьми" Лиги чемпионов: главное

В финале "Бавария" сыграет с французским ПСЖ на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне 23 августа. Для мюнхенцев это будет уже 11-й финал при пяти титулах. Парижане выступят в решающем матче впервые.

В полуфинальном матче "Бавария" со счетом 3:0 разгромила французский "Лион".

В другом полуфинале "Пари Сен-Жермен" уверенно разобрался с другим немецким клубом - "РБ Лейпциг" (3:0).

В четвертьфиналах ПСЖ обыграл "Аталанту" (2:1), "РБ Лейпциг" выиграл у "Атлетико" (2:1), "Барселона" уничтожила "Баварию" (8:2), а "Лион" сенсационно прошел "Ман Сити" (3:1).

"Финал восьми" Лиги чемпионов проходит с 12 по 23 августа на двух аренах в Лиссабоне. На каждой стадии команды проводят по одной игре. Победитель главного клубного турнира Европы впервые будет определен в таком формате в связи с пандемией коронавируса.

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Автор: Антон Дударь