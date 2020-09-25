Латвийские болельщики смогли поддержать "Ригу" в игре с "Селтиком".

Фанаты "Риги" нашли оригинальный способ поддержать команду во время поединка третьего тура квалификации Лиги Европы против "Селтика".

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УЕФА запрещает болельщикам посещать стадионы во время еврокубковых матчей из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, латвийские фанаты нашли способ присутствовать на игре. Люди поставили возле арены два двухэтажных автобуса и поднялись на верхний ярус с открытым верхом, откуда было видно поле.

Стоит отметить, что такая поддержка не спасла "Ригу" от поражения со счетом 0:1.

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"Колос" потерпел поражение на выезде от хорватской "Риеки" со счетом 0:2 и покинул турнир. Украинцы пропустили оба гола в экстра-таймах.

"Десна" гостила у немецкого "Вольфсбурга" и проиграла с аналогичным счетом в основное время поединка.

На групповом этапе Лиги Европы текущего сезона сыграет луганская "Заря".

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Автор: Данил Слесь