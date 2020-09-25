Рига уступила Селтику / фото REUTERS

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Тем не менее, латвийские фанаты нашли способ присутствовать на игре. Люди поставили возле арены два двухэтажных автобуса и поднялись на верхний ярус с открытым верхом, откуда было видно поле.

Стоит отметить, что такая поддержка не спасла "Ригу" от поражения со счетом 0:1.

фото twitter.com/LewisLaird01

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Автор: Данил Слесь