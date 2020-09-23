Подопечные Руслана Костышина проведут вторую игру в новом еврокубковом сезоне.

В четверг, 24 сентября, в третьем раунде квалификации Лиги Европы украинский "Колос" на выезде встретится с хорватской "Риекой".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Риека - Колос.

Читайте такжеРиека - Колос: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Европы

Начало встречи - в 21.45.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале "Футбол 2". Студия с экспертами начнет свою работу в 20.45 на телеканале "Футбол 1".

"Риека" - "Колос": перед матчем

Судить матч будет португальская бригада арбитров во главе с Тиагу Мартиншем.

Во втором раунде квалификации ЛЕ "Колос" сотворил сенсацию. Команда из села Ковалевка в Греции обыграла "Арис" - 2:1. В УПЛ "Колос" одержал две победы при одном поражении и занимает третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Для "Риеки" это будет старт в еврокубках текущего сезона. В хорватском первенстве команда провела уже четыре поединка, одержав две победы при двух поражениях.

"Колос" и "Риека" ранее получили потенциальных соперников в следующем раунде квалификации Лиги Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь