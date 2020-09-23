Колос в прошлом раунде отбора обыграл Арис / фото facebook.com/fckoloskovalivka
В четверг, 24 сентября, в третьем раунде квалификации Лиги Европы украинский "Колос" на выезде встретится с хорватской "Риекой".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Риека - Колос.
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Начало встречи - в 21.45.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале "Футбол 2". Студия с экспертами начнет свою работу в 20.45 на телеканале "Футбол 1".
"Риека" - "Колос": перед матчем
- Судить матч будет португальская бригада арбитров во главе с Тиагу Мартиншем.
- Во втором раунде квалификации ЛЕ "Колос" сотворил сенсацию. Команда из села Ковалевка в Греции обыграла "Арис" - 2:1. В УПЛ "Колос" одержал две победы при одном поражении и занимает третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
- Для "Риеки" это будет старт в еврокубках текущего сезона. В хорватском первенстве команда провела уже четыре поединка, одержав две победы при двух поражениях.
- "Колос" и "Риека" ранее получили потенциальных соперников в следующем раунде квалификации Лиги Европы.
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