Клуб из села Ковалевка попытается преодолеть второй барьер в еврокубковом отборе.

24 сентября в третьем раунде квалификации Лиги Европы украинский "Колос" на выезде встретится с хорватской "Риекой".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Риека - Колос.

Риека - Колос: где смотреть матч по ТВ

Начало поединка - в 21.45.

Обладатель путевки в следующий этап отбора определится по итогам одной игры.

Риека - Колос: анонс матча Лиги Европы

Для хорватской команды национальный чемпионат уже начался. Подопечные Симона Рожмана в четырех турах одержала две победы при двух поражениях. Прошлый матч "Риека" провела 12 сентября, когда в гостях потерпела разгромное поражение от "Осиека" - 0:3.

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"Колос" уже пережил исторический дебют в еврокубках, который оказался весьма успешным для клуба, представляющего село Ковалевка. Команда Руслана Костышина встречалась в Греции с "Арисом" во втором раунде квалификации и сенсационно победила со счетом 2:1.

Довольно уверенно "Колос" стартовал и в чемпионате Украины. Команда уступила "Шахтеру" (1:3), но потом одержала две победы - над "Львовом" (4:0) и "Рухом" (2:1).

Лига Европы, квалификация, 3-й раунд

Риека - Колос

Онлайн-трансляция матча

В прошлом еврокубковом матче с "Арисом" звездный новичок "Колоса" Евгений Селезнев был близок к забитому голу, но этого так и не произошло. Теперь у форварда будет вторая попытка отличиться в Лиге Европы.

Как "Колос" проводил предматчевую тренировку в Риеке.

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Матч пройдет при пустых трибунах на стадионе "Руевица" в Риеке.

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Автор: УНИАН