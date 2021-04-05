Карим Бензема стал настоящим лидером "сливочных" / фото REUTERS
6 апреля состоится первая встреча "Реала" и "Ливерпуля" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в Мадриде.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Ливерпуль.
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Реал - Ливерпуль: где смотреть матч
Поединок начнется в 22.00.
Прямая трансляция противостояния английского и испанского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Также матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
Реал - Ливерпуль: перед матчем
- На предыдущей стадии турнира "Реал" выбил из борьбы "Аталанту" (1:0 и 3:1). "Ливерпуль" в 1/8 финала дважды обыграл "РБ Лейпциг" (2:0 и 2:0).
- "Реал" и "Ливерпуль" друг против друга провели шесть матчей: у каждой из команд на счету по три победы. Дважды они встречались в финалах. В 1981 году в финале Кубка чемпионов "Ливерпуль" победил со счетом 1:0, а в 2018-м "Реал" выиграл в финале ЛЧ со счетом 3:1.
- Перед этим матчем обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Реал" победил "Эйбар" со счетом 2:0, а "Ливерпуль" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0.
- Судить матч будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.
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