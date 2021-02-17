Команда Юргена Клоппа на нетральном поле обыграла "РБ Лейпциг".

Немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Ливерпуль" провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок прошел в Будапеште, так как Германия закрыла авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В первом тайме "Ливерпуль" владел преимуществом, но не воплотил его в голы. А точнее - гол Роберто Фирмино отменил VAR. После перерыва "красных" выручил Алиссон, остановив выход соперника один на один, а затем "Ливерпуль" забил дважды подряд.

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Сперва Мохамед Салах воспользовался ошибкой при передаче Марселя Забитцера, а затем Садио Мане убежал от защитников и переиграл вратаря.

РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Салах, 53, Мане, 59

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиэле (Орбан, 64), Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Айдара (Поульсен, 64), Кампль (Хван, 73), Нкунку, Ольмо, Адамс

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон, Тиаго (Окслейд-Чемберлен, 72), Вейналдум, Джонс, Салах (Н. Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72), Мане

Предупреждения: Айдара, Мукиэле, Нкунку, Анхелиньо, Ольмо - Хендерсон.

"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": итоги матча

"Ливерпуль" обыграл "РБ Лейпциг" в третьем матче из трех в рамках Лиги чемпионов.

Лучшим игроком матча, по версии WhoScored, признан Садио Мане.

Мохамед Салах забил свой 24-й гол за "Ливерпуль" в этом сезоне во всех турнирах (среди представителей топ-5 лиг Европы больше только у Роберта Левандовски - 30) и 23-й в Лиге чемпионов (он лидер в истории клуба по этому показателю).

Ответную встречу команды проведут 10 марта.

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Автор: Антон Дударь