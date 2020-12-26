Максим Калиниченко не стал бы вызывать Ярослава Ракицкого, если бы тренировал сборную Украины.

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает правильным решение не вызывать Ярослава Ракицкого в национальную команду после его перехода в "Зенит".

Свое мнение Калиниченко высказал в программе "Футбольный хейт" на YouTube.

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Экс-футболист заявил, что не считает странным то, что украинцев, которые выступают в Россию, в том числе и Ракицкого, не вызывают в сборную:

"Странновато? Нет. Почему это странно? Он сделал свой выбор. Он знал, на что он идет", - сказал Калиниченко.

"Человек имеет выбор - сделать так, как будет лучше ему, либо сделать так, чтобы другие не сказали про него плохо. Всем не угодишь в этой жизни", - добавил он.

Калиниченко подчеркнул, что, будь он тренером сборной, он не вызвал бы Ракицкого: "Конечно, нет. Ну и не дали бы".

"Если бы на меня не давили? Кто? Руководство? А общественность вокруг? На сегодняшний день общественность решает", - подытожил экс-футболист.

Ярослав Ракицкий: переход в "Зенит" и завершение карьеры в сборной

Ярослав Ракицкий перешел в российский клуб в январе 2019 года из "Шахтера".

После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.

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Автор: Антон Дударь