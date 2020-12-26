Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает правильным решение не вызывать Ярослава Ракицкого в национальную команду после его перехода в "Зенит".
Свое мнение Калиниченко высказал в программе "Футбольный хейт" на YouTube.
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Экс-футболист заявил, что не считает странным то, что украинцев, которые выступают в Россию, в том числе и Ракицкого, не вызывают в сборную:
"Странновато? Нет. Почему это странно? Он сделал свой выбор. Он знал, на что он идет", - сказал Калиниченко.
"Человек имеет выбор - сделать так, как будет лучше ему, либо сделать так, чтобы другие не сказали про него плохо. Всем не угодишь в этой жизни", - добавил он.
Калиниченко подчеркнул, что, будь он тренером сборной, он не вызвал бы Ракицкого: "Конечно, нет. Ну и не дали бы".
"Если бы на меня не давили? Кто? Руководство? А общественность вокруг? На сегодняшний день общественность решает", - подытожил экс-футболист.
Ярослав Ракицкий: переход в "Зенит" и завершение карьеры в сборной
- Ярослав Ракицкий перешел в российский клуб в январе 2019 года из "Шахтера".
- После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.
- В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.
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