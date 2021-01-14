Маурисио Почеттино завоевал свой первый трофей в тренерской карьере.

"Пари Сен-Жермен" завоевал Суперкубок Франции. В матче за трофей парижане обыграли "Марсель" со счетом 2:1.

ПСЖ выиграл первый кубок под руководством Маурисио Почеттино, а для самого аргентинца, который возглавил парижан 2 января, это первый трофей в тренерской карьере.

Читайте такжеРоналду - за пределами топ-100: опубликован свежий рейтинг самых дорогих футболистов мира

Отметим, что Неймар забил с пенальти, реализовав свой 18-й одиннадцатиметровый из 19 в футболке ПСЖ.

ПСЖ - "Марсель" - 2:1

Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 - Пайет, 89

ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Диалло, Курзава (Кимпембе, 65), Паредес (Данилу, 88), Верратти, Эррера (Сарабия, 90), Ди Мария (Неймар, 65), Икарди (Кин, 88), Мбаппе

"Марсель": Манданда (Пеле, 46), Сакай, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 66), Ронжье (Жермен, 80), Камара, Гуйе (Сансон, 56), Радоньич (Бенедетто, 56), Пайе, Товен

Видеообзор матча от MEGOGO.

Суперкубок Франции: цифры

ПСЖ завоевал Суперкубок Франции в восьмой раз подряд и в десятый раз в истории.

ПСЖ является рекордсменом по количеству побед в турнире, опережая "Лион" на два трофея.

"Марсель" в шестой раз играл в матче за Суперкубок и проиграл в третий раз.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь