Промоутерская компания Усика проведет дебютный вечер бокса в Киеве: известен список главных боев

Вечер бокса запланирован на 1 августа.

Промоутерская компания украинского боксера Александра Усика, которая получила название "Usyk 17 Promotion", анонсировала свой дебютный вечер бокса.

Об этом сообщает официальная страница "Usyk 17 Promotion" в Instagram.

Шоу получило название "Big Boxing Night". Вечер бокса пройдет 1 августа на открытом воздухе.

Читайте такжеЛомаченко и Усик вошли в топ-5 лучших боксеров современности

Сообщается, что в рамках вечера бокса пройдут следующие бои: Владислав Сиренко - Павел Кроленко, Александр Захожий - Константин Довбищенко, Андрей Великовский - Руслан Щелев, Петр Иванов - Роман Шкарупа.

Кроме того, на ринг выйдут Виктор Выхрист, Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравор Петросян и Даниэль Лапин.

Кроме боев, в рамках вечера бокса также предусмотрена развлекательная программа. Для гостей выступят Злата Огневич и Серега.

Билеты на вечер бокса стоят от 1500 до 2500 гривен.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик может отказаться от сотрудничества с "К2 Promotions".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram