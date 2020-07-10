Промоутерская компания Усика проведет дебютный вечер бокса в Киеве: известен список главных боев
Промоутерская компания украинского боксера Александра Усика, которая получила название "Usyk 17 Promotion", анонсировала свой дебютный вечер бокса.
Об этом сообщает официальная страница "Usyk 17 Promotion" в Instagram.
Шоу получило название "Big Boxing Night". Вечер бокса пройдет 1 августа на открытом воздухе.
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Сообщается, что в рамках вечера бокса пройдут следующие бои: Владислав Сиренко - Павел Кроленко, Александр Захожий - Константин Довбищенко, Андрей Великовский - Руслан Щелев, Петр Иванов - Роман Шкарупа.
Кроме того, на ринг выйдут Виктор Выхрист, Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравор Петросян и Даниэль Лапин.
Кроме боев, в рамках вечера бокса также предусмотрена развлекательная программа. Для гостей выступят Злата Огневич и Серега.
Билеты на вечер бокса стоят от 1500 до 2500 гривен.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик может отказаться от сотрудничества с "К2 Promotions".
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