Андреа Пирло - главный тренер Ювентуса / фото REUTERS
17 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Порту" и "Ювентус". Матч пройдет на стадионе "Драгау" в Порту.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Порту - Ювентус.
Читайте такжеПорту - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Порту - Ювентус: где смотреть матч
Прямую трансляцию матча "Порту" - "Ювентус" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".
Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 22.00.
"Порту" - "Ювентус": перед матчем
- "Ювентус" с 15 очками вышел в плей-офф с первого места в своей группе, опередив "Динамо" Киев, "Ференцварош" и каталонскую "Барселону" по личным встречам.
- "Порту" набрал 13 очков в непростой группе с "Марселем", "Манчестер Сити" и "Олимпиакосом" и занял второе место.
- "Ювентус" и "Порту" уже пересекались в плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Это было в 2017 году. Тогда общий счет по итогам двух матчей был 3:0 в пользу "Ювентуса".
- Как минимум в первом матче против "Порту" на поле не выйдут Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Артур Мело и Аарон Рэмзи, которые в лазарете у туринцев.
- Перед стартом в плей-офф Лиги чемпионов "Ювентус" в чемпионате Италии проиграл "Наполи" со счетом 1:0, а "Порту" последние 4 матча чемпионата Португалии сыграл вничью.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram