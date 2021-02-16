Команда Андреа Пирло начинает свой путь в плей-офф матчем в Португалии.

17 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Порту" и "Ювентус". Матч пройдет на стадионе "Драгау" в Порту.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Порту - Ювентус.

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Порту - Ювентус: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча "Порту" - "Ювентус" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

"Порту" - "Ювентус": перед матчем

"Ювентус" с 15 очками вышел в плей-офф с первого места в своей группе, опередив "Динамо" Киев, "Ференцварош" и каталонскую "Барселону" по личным встречам.

"Порту" набрал 13 очков в непростой группе с "Марселем", "Манчестер Сити" и "Олимпиакосом" и занял второе место.

"Ювентус" и "Порту" уже пересекались в плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Это было в 2017 году. Тогда общий счет по итогам двух матчей был 3:0 в пользу "Ювентуса".

Как минимум в первом матче против "Порту" на поле не выйдут Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Артур Мело и Аарон Рэмзи, которые в лазарете у туринцев.

Перед стартом в плей-офф Лиги чемпионов "Ювентус" в чемпионате Италии проиграл "Наполи" со счетом 1:0, а "Порту" последние 4 матча чемпионата Португалии сыграл вничью.

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Автор: Антон Дударь