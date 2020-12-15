Петр Слободян с киевским "Динамо" выигрывал Суперкубок УЕФА и чемпионат СССР.

На 68-м году жизни скончался знаменитый экс-игрок киевского "Динамо" Петр Слободян.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского "Динамо". Петр Слободян – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле. Он никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы", - подчеркнул президент "Динамо" Игорь Суркис.

За "Динамо" Киев Слободян выступал с 1975 по 1979 годы. Вместе с командой он выиграл Суперкубок УЕФА-1975, а также дважды становился чемпионом СССР (в 1975 и 1977 годах).

Из-за травм Слободяну пришлось завершить карьеру в 27 лет.

В составе сборной СССР он провел два матча против сборных Бразилии и Аргентины.

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После завершения карьеры футболиста Слободян работал преподавателем и заведующим кафедрой физического воспитания университета имени Тараса Шевченко.

С 2001 по 2004 и с 2006 по 2008 годы Слободян тренировал киевскую "Оболонь", которую сумел вывести в высшую лигу. После завершения работы в киевском клубе решил больше внимания уделять семье и вернулся к преподавательской деятельности.

В 2020 году указом Президента Украины Слободяну был присвоен Орден "За заслуги" ІІ степени.

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Автор: Антон Дударь