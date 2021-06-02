23-летний бразилец Педриньо в шаге от перехода в донецкий клуб.

Донецкий "Шахтер", продливший контракт со своей легендой, на финальной стадии переговоров с португальской "Бенфикой" по покупке бразильца Педриньо.

Об этом сообщил агент хавбека "Бенфики" Педриньо Уилл Дантас для blogvisaodemercado.

По словам менеджера соглашение уже почти подписано, а сумма трансфера составит ориентировочно 18 миллионов евро. Бразилец подпишет 5-летний контракт.

"Каждый футболист любит играть, особенно такой индивидуальный игрок, как Педриньо. Появилась такая возможность, Роберто Де Дзерби эта идея понравилась. Это не то, чего я хотел. Я бы хотел, чтобы он больше играл, контактировал с болельщиками, чтобы доказать то, что о нем говорили. Педриньо идет немного грустным и разочарованным, но жизнь не всегда складывается так, как мы хотим. Всегда есть какие-то препятствия на пути", - заявил Дантас.

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Педриньо: карьера

Полузащитник с 2017 по 2020 год у себя на родине выступал за бразильский "Коринтианс".

В прошлом сезоне он пополнил состав лиссабонской "Бенфики" и провел за нее 19 матчей в национальном чемпионате. Голами он не смог отметиться в португальской Примейре.

Педриньо выступает за олимпийскую сборную Бразилии и имеет хорошие шансы поехать на Игры в Токио.

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Автор: Артем Будрин