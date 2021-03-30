Динамовец Жерсон Родригес забил команде Криштиану Роналду, а Кипр сенсационно обыграл Словению.

30 марта состоялись матчи 3-го тура квалификации на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Результаты матчей

Группа A

Люксембург - Португалия - 1:3

Катар - Ирландия - 1:1 (матч вне квалификации)

Азербайджан - Сербия - 1:2

Положение команд: Сербия - 7 очков (3 игры), Португалия - 7 (3), Люксембург - 3 (2), Азербайджан - 0 (2), Ирландия - 0 (2)

Группа E

Бельгия - Беларусь - 8:0

Уэльс - Чехия - 1:0

Положение команд: Бельгия - 7 (3), Чехия - 4 очка (3 игры), Беларусь - 3 (2), Уэльс - 3 (2), Эстония - 0 (2)

Группа G

Черногория - Норвегия - 0:1

Гибралтар - Нидерланды - 0:7

Турция - Латвия - 3:3

Положение команд: Турция - 7 очков (3 игры), Черногория - 6 (3), Нидерланды - 6 (3), Норвегия - 6 (3), Латвия - 1 (3), Гибралтар - 0 (3)

Группа Н

Кипр - Словения - 1:0

Хорватия - Мальта - 3:0

Словакия - Россия - 2:1

Положение команд: Россия - 6 очков (3 игры), Хорватия - 6 (3), Словакия - 5 (3), Кипр - 4 (3), Словения - 3 (3), Мальта - 1 (3)

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялось 7 декабря 2020 года. По его итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

В стартовом матче квалификации Украина в гостях смогла отобрать очки у Франции.

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Автор: Будрин Артем