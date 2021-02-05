Андре Онана / фото REUTERS

УЕФА дисквалифицировал голкипера амстердамского "Аякса" Андре Онана за употребление запрещенных препаратов.

Об этом сообщает официальный сайт "Аякса". 

Камерунец отстранен от футбола на 12 месяцев.

30 октября в моче Онана обнаружили фуросемид, который входит в перечень запрещенных препаратов. 

УЕФА не отрицает, что вратарь это сделал непреднамеренно, но от ответственности это не освобождает. Согласно правилам УЕФА, спортсмен всегда должен следить, чтобы допинг не попал в его организм.

Годовая дисквалификация Андре Онана начала действовать с 5 февраля. "Аякс" готов обжаловать вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Трансферная стоимость камерунца составляет 36 миллионов евро согласно Transfermarkt.

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Андре Онана: главные достижения

  • Голкипер помог "Аяксу" в сезоне 2018/19 добраться до полуфинала Лиги чемпионов и лишь в шаге остановиться от финала самого престижного турнира. 
  • В сезоне 2018/19 Онана занял 5-е место в рейтинге лучших вратарей Лиги чемпионов по версии УЕФА.
  • Онана признан лучшим вратарем Африки по итогам Кубка африканских наций-2020. 

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Автор: Будрин Артем