УЕФА дисквалифицировал голкипера амстердамского "Аякса" Андре Онана за употребление запрещенных препаратов.
Об этом сообщает официальный сайт "Аякса".
Камерунец отстранен от футбола на 12 месяцев.
30 октября в моче Онана обнаружили фуросемид, который входит в перечень запрещенных препаратов.
УЕФА не отрицает, что вратарь это сделал непреднамеренно, но от ответственности это не освобождает. Согласно правилам УЕФА, спортсмен всегда должен следить, чтобы допинг не попал в его организм.
Годовая дисквалификация Андре Онана начала действовать с 5 февраля. "Аякс" готов обжаловать вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Трансферная стоимость камерунца составляет 36 миллионов евро согласно Transfermarkt.
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Андре Онана: главные достижения
- Голкипер помог "Аяксу" в сезоне 2018/19 добраться до полуфинала Лиги чемпионов и лишь в шаге остановиться от финала самого престижного турнира.
- В сезоне 2018/19 Онана занял 5-е место в рейтинге лучших вратарей Лиги чемпионов по версии УЕФА.
- Онана признан лучшим вратарем Африки по итогам Кубка африканских наций-2020.
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