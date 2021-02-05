Лучшему африканскому вратарю грозит 12 месяцев без футбола.

УЕФА дисквалифицировал голкипера амстердамского "Аякса" Андре Онана за употребление запрещенных препаратов.

Об этом сообщает официальный сайт "Аякса".

Камерунец отстранен от футбола на 12 месяцев.

30 октября в моче Онана обнаружили фуросемид, который входит в перечень запрещенных препаратов.

УЕФА не отрицает, что вратарь это сделал непреднамеренно, но от ответственности это не освобождает. Согласно правилам УЕФА, спортсмен всегда должен следить, чтобы допинг не попал в его организм.

Годовая дисквалификация Андре Онана начала действовать с 5 февраля. "Аякс" готов обжаловать вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Трансферная стоимость камерунца составляет 36 миллионов евро согласно Transfermarkt.

Читайте такжеДисквалифицировали за допинг: соперник сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 остался без капитана

Андре Онана: главные достижения

Голкипер помог "Аяксу" в сезоне 2018/19 добраться до полуфинала Лиги чемпионов и лишь в шаге остановиться от финала самого престижного турнира.

В сезоне 2018/19 Онана занял 5-е место в рейтинге лучших вратарей Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Онана признан лучшим вратарем Африки по итогам Кубка африканских наций-2020.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем