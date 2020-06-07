УПЛ: Олимпик и Мариуполь оформили результативную ничью

Команды забили друг другу по два гола.

В 25-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" в Киеве принимал "Мариуполь".

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Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Дончане вышли вперед на 16-й минуте усилиями Виталия Балашова. Ближе к концу первого тайма Сергей Чоботенко ударом головой восстановил равновесие.

В самой концовке игры соперники провели еще две голевые атаки с интервалом в три минуты. Сначала Андрей Кравчук удачно сыграл на добивании и вывел "Олимпик" вперед, а затем Алексей Кащук нанес точный удар головой.

"Мариуполь" имеет 27 очков в активе и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Олимпик" с 21 пунктом идет предпоследним.

"Олимпик" - "Мариуполь" - 2:2

Голы: Балашов, 16, Кравчук, 82 - Чоботенко, 35, Кащук, 85

"Олимпик": Кичак, Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко, Цымбалюк, Балашов (Баланюк, 75), Романовский (Кравчук, 64), Политыло, Тейшейра (Е. Пасич, 64), Шахаб (Ксенз, 86)

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Быков, Дава, Кирюханцев (Тищенко, 77), Федорчук (Кащук, 76), Игнатенко, Мишнев, Горбунов (Корниенко, 57), Кулаков (Фомин, 64), Топалов (Чурко, 64)

Предупреждения: Зотько, Шахаб - Федорчук, Чоботенко

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" обыграла "Колос", сохранив второе место в УПЛ.

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