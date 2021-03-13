Красотка в своих социальных сетях дала объявление, что ей нужен переводчик итальянского языка.

Телеведущая клубного канала донецкого "Шахтера" Ольга Каленчук после визита вместе с командой в итальянский Рим стала очень популярной. Местные масс-медиа были поражены красотой украинки, которая работала корреспонденткой и освещала матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Шахтером" на "Стадио Олимпико".

Национальная спортивная газета Италии Corriere Dello Sport посвятила журналистке часть материала из репортажа по матчу.

"Обаятельная улыбка, длинные светлые волосы и веселый характер. Ольга - звезда в Украине: с почти 40 тысячами подписчиков в Instagram, она является кандидатом на звание одного из самых любимых ведущих спортивных фанатов со всего мира", - такими комплиментами описали Ольгу в издании.

Такое внимание не могло пройти бесследно: ажиотаж конвертировался в стремительный прирост аудитории в Instagram.

Менее чем за сутки на ее профиль подписалось более 40 тысяч подписчиков, хотя до путешествия в Италию было всего 37. Сейчас у нее немножко больше, чем 77 000 подписчиков.

Каленчук уже сравнили с популярной итальянской журналисткой Дилеттой Леоттой, на которую забавно засмотрелся с отвисшей челюстью новичок туринского "Ювентуса".

Также в своем Facebook Ольга дала объявление, что ищет переводчика с итальянского языка. В комментариях публика шутит, что кавалеры набиваются познакомиться с девушкой.

Каленчук часто показывает фотографии со своей работы и отдыха для подписчиков.

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Автор: Будрин Артем