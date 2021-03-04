На скамье запасных в этот вечер скучно не было.

Новичок "Ювентуса" Уэстон Маккенни, который лишь этим летом присоединился к чемпионам Италии, стал фигурантом курьезного эпизода.

Во время очередного матча Серии А против "Вероны" тренер оставил 22-летнего американца на скамейке запасных.

Взгляд и внимание во втором тайме Уэстон направил на журналистку-красавицу телеканала DAZN Дилетту Леотту, которая готовилась в микс-зоне к интервью и послематчевому включению.

Забавный случай попал в прямой эфир.

Заметим, что Дилетта является одной из наиболее известных телеведущих Италии. На ее аккаунт в Instagram подписано более семи миллионов фолловеров.

Леотта регулярно показывает подписчикам эффектные фото со своей работы и отдыха.

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Автор: Будрин Артем