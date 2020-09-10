Английский "Вест Хэм" заинтересован в подписании Николая Матвиенко.

Английский "Вест Хэм" хочет усилить оборону защитником "Шахтера" и сборной Украины Николаем Матвиенко.

Об этом сообщает hammers.news со ссылкой на слова авторитетного журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна.

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По данным источника, "Вест Хэм" уже сделал "Шахтеру" предложение по трансферу 24-летнего украинца. О реакции "горняков" и деталях потенциального перехода не сообщается.

Контракт Матвиенко с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.

Напомним, за "Вест Хэм" уже выступает один украинец - Андрей Ярмоленко.

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Автор: Антон Дударь