Николай Матвиенко - основной игрок сборной и Шахтера / фото ФК Шахтер
Английский "Вест Хэм" хочет усилить оборону защитником "Шахтера" и сборной Украины Николаем Матвиенко.
Об этом сообщает hammers.news со ссылкой на слова авторитетного журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна.
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По данным источника, "Вест Хэм" уже сделал "Шахтеру" предложение по трансферу 24-летнего украинца. О реакции "горняков" и деталях потенциального перехода не сообщается.
Контракт Матвиенко с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.
Напомним, за "Вест Хэм" уже выступает один украинец - Андрей Ярмоленко.
- Зимой Матвиенко был близок к переходу в лондонский "Арсенал", но сделка в итоге так и не состоялась.
- Позже в "Шахтере" объяснили, почему игрок так и не перешел в английский клуб. Официального предложения от "Арсенала" не поступало, но на дончан выходил агент, представляющий лондонцев.
- 22 августа появилась информация, что итальянский "Наполи" начал переговоры с "Шахтером" по Матвиенко, а позже сообщалось, что "горняки" готовы продать игрока за 15 миллионов евро.
- В составе сборной Украины Матвиенко провел 28 матчей.
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