"Думаю, изменял": распалась одна из самых известных пар украинского футбола

Ирина Морозюк рассказала о расставании с экс-капитаном киевского "Динамо" Николаем Морозюком.

Украинский футболист турецкого "Ризеспора" Николай Морозюк расстался со своей женой Ириной.

Об этом Ирина Морозюк рассказала в интервью YouTube-каналу Анны Олицкой.

"Мы расстались полгода назад. Сначала мы с ним взяли паузу - это было в октябре 2019 года. Уходили ли чувства, когда он переехал в Турцию? Отчасти да. И у него, и у меня. У кого-то больше. Он запустил процесс, а я его закончила. Возможно, в его глазах я буду выглядеть, как тот человек, который все закончил. Но у нас все было спокойно. Не было скандалов и обид. Все было очень сентиментально, потому что мы на самом деле очень любим и уважаем друг друга", - сказала Морозюк.

Читайте также"Была большая паника": супруга украинского футболиста переболела коронавирусом

Экс-возлюбленная футболиста выразила мнение, что "так лучше", но призналась, что ей было тяжело и она до сих пор любит.

Морозюк выразила мнение, что экс-динамовец изменял ей:

"Есть ли сейчас кто-то у Коли? Я думаю, что нет. Он не найдет лучше меня. Изменял ли он мне? Думаю, Коля мне изменял. Как к этому отношусь? Да никак не отношусь. Он никогда меня не обижал. Я этого не чувствовала, но допускаю это. Хотелось ли мне ему изменить? Хотелось, но я не изменяла".

Она также призналась, почему пара скрывала свое расставание:

"Потому что поначалу не понимали. Была вероятность, что мы вернемся друг к другу. Я не знаю, что будет дальше. Может, через год мы будем вместе, и ли через полгода, или через неделю. Или никогда. Я допускаю любой момент в своей жизни".

Как сообщал УНИАН, ранее о расставании с женой объявил футболист сборной Украины Артем Кравец.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram