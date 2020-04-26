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"Выполнили миссию": футболист сборной Украины объявил о расставании с женой

13:41, 26 апреля 2020
Футбол
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Кравец с женой были в браке с 2010 года / фото: instagram.com/kravets89

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Заявление 30-летний футболист разместил на своей странице в Instagram.

"Еще несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаемся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение друг к другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга.

Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но, увы, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи. Просто пришло время пойти разными путями", - написал Кравец.

Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями.

Публикация от Artem Kravets 🇺🇦 ⚽ (@kravets89)

Кравец женился в 2010-м году, после чего в семье экс-футболиста "Динамо" родились двое сыновей.

УНИАН ранее сообщал о том, что Кравец сравнил чемпионаты Украины и России.

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