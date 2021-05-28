Сотрудница компании стала жертвой сексуальных домогательств бразильца.

Бразильский нападающий Неймар, который недавно продлил контракт с "Пари Сен-Жермен", лишился крупного спонсорского контракта из-за секс-скандала.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Выяснилось, что в 2020 году компания Nike, которая 15 лет сотрудничала с Неймаром, расторгла крупный контракт, который должен был действовать еще 8 лет.

Компания обвинила звездного футболиста в сексуальных домогательствах по отношению к одной из своих сотрудниц, которая занималась организацией пиар-мероприятий для Неймара. В Nike провели расследование, однако Неймар отказался сотрудничать со следствием.

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По словам девушки, в 2016 году во время во время маркетинговой поездки в Нью-Йорк Неймар пытался склонить ее к оральному сексу. При этом, по ее словам, бразилец был пьян. Он пытался помешать ей выйти из номера отеля, а затем в обнаженном виде гнался за ней по коридору.

В то же время у бразильского футболиста назвали эти обвинения лживыми.

Неймар: карьера в ПСЖ

Неймар является самым дорогим футболистом мира. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Он трижды выиграл с ПСЖ чемпионат Франции и Кубок Франции, два раза - Суперкубок Франции и один раз - Кубок французской лиги. В сезоне 2019-2020 Неймар и парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии".

В сезоне 2020-2021 Неймар забил 18 голов и отдал 8 ассистов в 34 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь