Бразильский нападающий теперь точно не вернется в "Барселону" ближайшим летом.

Звездный бразильский нападающий Неймар подписал новый контракт с французским "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщил официальный сайт ПСЖ.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

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По неофициальной информации, по новому контракту Неймар будет получать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.

Неймар: карьера в ПСЖ

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

Бразилец провел за парижан 112 матчей, забив в них 85 голов и отдав 51 результативную передачу.

С ПСЖ Неймар трижды выиграл чемпионат Франции, по два раза - Кубок Франции и Суперкубок Франции, а также один раз - Кубок французской лиги. В 2020 году парижский клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "Баварии".

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Автор: Антон Дударь