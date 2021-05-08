Неймар продлил контракт / фото twitter.com/PSG_inside
Звездный бразильский нападающий Неймар подписал новый контракт с французским "Пари Сен-Жермен".
Об этом сообщил официальный сайт ПСЖ.
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
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По неофициальной информации, по новому контракту Неймар будет получать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.
Неймар: карьера в ПСЖ
- Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.
- Бразилец провел за парижан 112 матчей, забив в них 85 голов и отдав 51 результативную передачу.
- С ПСЖ Неймар трижды выиграл чемпионат Франции, по два раза - Кубок Франции и Суперкубок Франции, а также один раз - Кубок французской лиги. В 2020 году парижский клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "Баварии".
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