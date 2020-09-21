Румынский тренер хочет лучше познакомиться с командой.

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию СМИ о том, что главный тренер команды Мирча Луческу живет на клубной базе в Конча-Заспе.

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Об этом Суркис рассказал в интервью телеканалу "Футбол 1".

"Он смотрит, знакомится, разговаривает с футболистами каждый день и живет на базе. Я предлагаю, чтобы он переехал в квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но у него еще идет знакомство с командой", - сказал президент "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что клубную базу "Динамо" обновят по требованию Луческу.

Мирча Луческу: два месяца в "Динамо"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу был назначен главным тренером "Динамо" 23 июля.

Через несколько дней румынский тренер мог покинуть клуб из-за недовольства со стороны фанатов "Динамо", однако после разговора с президентом клуба Игорем Суркисом остался.

Луческу уже завоевал свой первый трофей с киевским клубом и 23-й трофей в Украине - в матче за Суперкубок Украины "Динамо" обыграло "Шахтер".

Также "Динамо" удалось преодолеть третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда Луческу со счетом 2:0 обыграла АЗ.

В чемпионате Украины "Динамо" к этому моменту одержало две победы в трех играх при одной ничьей.

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Автор: Антон Дударь