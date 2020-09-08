Мирча Луческу возглавил Динамо в июле / фото Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу инициировал реконструкцию базы клуба в Конча-Заспе.
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Об этом сообщил Telegram-канал Динамо Киев Inside.
Отмечается, что на базе появится новое поле, а также новый тренажерный зал.
"Вскоре закипит работа на загородней базе "Динамо". Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), новый, просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения заказаны Мирчей Луческу. И приняты к исполнению", - отметил источник.
Свой следующий матч "Динамо" проведет 11 сентября - киевляне в УПЛ будут принимать "Десну".
Мирча Луческу в "Динамо"
- Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 годы. 23 июля этого года он был назначен главным тренером киевского "Динамо".
- Через несколько дней румынский тренер мог покинуть клуб из-за недовольства со стороны фанатов "Динамо", однако после разговора с президентом клуба Игорем Суркисом остался.
- Перед началом сезона Суркис назвал главные задачи, которые стоят перед Луческу.
- В новом сезоне УПЛ "Динамо" стартовало с разгромной победы над "Олимпиком".
- В матче за Суперкубок Украины "Динамо" удалось обыграть "Шахтер" со счетом 3:1. Луческу завоевал свой первый трофей с киевским клубом и 23-й трофей в Украине.
- Луческу прокомментировал начало работы в "Динамо" и свое отношение к "Шахтеру".
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