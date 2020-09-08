Мирча Луческу хочет сделать подготовку команды более качественной.

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу инициировал реконструкцию базы клуба в Конча-Заспе.

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Об этом сообщил Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Отмечается, что на базе появится новое поле, а также новый тренажерный зал.

"Вскоре закипит работа на загородней базе "Динамо". Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), новый, просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения заказаны Мирчей Луческу. И приняты к исполнению", - отметил источник.

Свой следующий матч "Динамо" проведет 11 сентября - киевляне в УПЛ будут принимать "Десну".

Мирча Луческу в "Динамо"

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Автор: Антон Дударь