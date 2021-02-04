4 февраля на 102-м году жизни скончался Михаил Суркис, отец президента "Динамо" Игоря Суркиса и народного депутата от партии "ОПЗЖ", почетного члена УЕФА Григория Суркиса.
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо" Киев.
В "Динамо" выразили соболезнования в связи с трагедией.
"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек-легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых.
Вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжелой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб. Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса. Вечная ему память", - говорится в сообщении клуба.
Отметим, что 101 год Михаилу Суркису исполнился 10 декабря.
Михаил (при рождении Рахмиль, - Прим.) Суркис был военным врачом и принимал участие во Второй мировой войне, а после демобилизации работал врачом-невропатологом в поликлинике. Он болел за киевское "Динамо" с 1957 года.
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