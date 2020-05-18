Реклама на теле: лидер Манчестер Юнайтед сделал татуировку с собственным брендом (фото)

Футболист нанес собственные инициалы на кожу.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рашфорд сделал новую татуировку с логотипом собственного бренда.

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Об этом сообщает The Sun.

Во время индивидуальной тренировки внимание журналистов привлекло правое бедро футболиста - на нем появилось тату с крылатым гербом и буквами MR. Это не только инициалы Рашфорда, но и логотип его персонального бренда, который он продвигает.

Издание отметило, что работа выглядит далеко не идеально.

Напомним, английская Премьер-лига находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления сезона пока не утверждена. "Манчестер Юнайтед" после 29 туров занимает пятое место в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Челси" подозревается в изнасиловании.