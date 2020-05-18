Реклама на теле: лидер Манчестер Юнайтед сделал татуировку с собственным брендом (фото)
22:24, 18 мая 2020Футбол
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Футболист нанес собственные инициалы на кожу.
Маркус Рашфорд / REUTERS
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рашфорд сделал новую татуировку с логотипом собственного бренда.
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Об этом сообщает The Sun.
Во время индивидуальной тренировки внимание журналистов привлекло правое бедро футболиста - на нем появилось тату с крылатым гербом и буквами MR. Это не только инициалы Рашфорда, но и логотип его персонального бренда, который он продвигает.
Издание отметило, что работа выглядит далеко не идеально.
thesun.co.uk
thesun.co.uk
Напомним, английская Премьер-лига находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления сезона пока не утверждена. "Манчестер Юнайтед" после 29 туров занимает пятое место в турнирной таблице.
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Челси" подозревается в изнасиловании.
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