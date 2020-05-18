Был арестован и отпущен под залог: футболист Челси подозревается в изнасиловании

Свидание Каллума Хадсона-Одои завершилось большими проблемами для игрока.

Полузащитник "Челси" и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои был арестован рано утром в воскресенье, 17 мая, из-за обвинений в изнасиловании.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Накануне вечером к футболисту домой приехала модель, с которой он познакомился в сети. Ночью женщина вызвала скорую помощь и полицию, обвинив Хадсона-Одои в изнасиловании.

Полиция провела обыск в доме подозреваемого и арестовала его, после чего он был отпущен под залог. В июне футболиста ждут на допрос, а расследование будет продолжаться.

"Он говорит, что невиновен. Это все, что вам нужно знать. Он не сделал ничего плохого. Больше нам нечего сказать", - заявил представитель спортсмена.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хадсон-Одои провел 17 матчей и забил 1 гол. Турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Хадсон-Одои стал одним из первых представителей АПЛ, который заразился COVID-19.