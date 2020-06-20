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Ушел из жизни легендарный итальянский футболист

14:05, 20 июня 2020
Футбол
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Марио Корсо четыре раза выигрывал чемпионат Италии / фото twitter.com/Inter

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Об этом сообщила пресс-служба миланского "Интера".

Корсо выступал за "нерадзурри" с 1957 по 1973 год. Болельщики восхищались левой ногой флангового полузащитника, который провел за клуб 509 матчей и забил 94 гола.

Корсо был частью команды знаменитого тренера Эленио Эрреры, которая стала одной из лучших в истории "Интера". 

В составе миланцев игрок стал четырехкратным чемпионом Италии, а также по два раза завоевывал Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. За национальную сборную он провел 23 матча и забил 4 гола.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший футболист сборной Мексики умер от коронавируса.

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