Играл на двух чемпионатах мира: бывший футболист сборной Мексики умер от коронавируса

Аарон Падилья заболел несколько недель назад.

Бывший футболист сборной Мексики Аарон Падилья скончался от осложнений коронавируса на 78-м году жизни.

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Об этом сообщает Infobae.

Несколько недель назад у Падильи обнаружили COVID-19 - вирус дал осложнения и вызвал пневмонию. На днях его состояние ухудшилось - бывшего спортсмена госпитализировали, но спасти его не удалось. Ситуацию усугубил тот факт, что Падилья страдал от болезни Альцгеймера.

Аарон Падилья является легендой мексиканского футбола. За национальную сборную он провел 55 матчей и забил 8 голов. В 2018 году его включили в футбольный Зал славы. Бывший форвард выступал за Мексику на двух чемпионатах мира 1966 и 1970 годов.

Всего в Мексике подтверждено уже 147 тысяч случаев заражения COVID-19 и более 17 тысяч смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заразился коронавирусом и перенес сердечный приступ.

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