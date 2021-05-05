Александр Зинченко может впервые в карьере сыграть в финале главного клубного турнира Европы.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отреагировал на победу "Ман Сити" над ПСЖ и выход в финал Лиги чемпионов.

Сразу после финального свистка Зинченко, который провел весь матч, упал на газон и расплакался.

Отметим, что Зинченко стал первым с 2013 года украинцем, команда которого вышла в финал Лиги чемпионов, после Анатолия Тимощука в составе "Баварии".

Напомним, украинец поучаствовал в обеих голевых атаках "Ман Сити" в этой игре.

"Манчестер Сити" - ПСЖ: итоги матча

"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ со счетом 2:0 благодаря дублю Рияда Мареза. По сумме двух встреч "горожане" выиграли со счетом 4:1.

"Манчестер Сити" впервые в истории клуба вышел в финал ЛЧ.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Рияд Марез (оценка - 9.8). У Александра Зинченко - 7.5 (четвертая лучшая оценка в команде).

Пеп Гвардиола вышел в финал ЛЧ впервые с 2011 года и в третий раз в карьере.

Рияд Марез забил три гола в двух полуфинальных матчах с ПСЖ.

В финале 29 мая "Ман Сити" сыграет с победителем противостояния "Челси" и "Реала", который станет известен 5 мая.

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Автор: Антон Дударь