Полузащитника сборной Украины почтили солидной наградой.

Лидера сборной Украины Руслана Малиновского признали лучшим футболистом чемпионата Италии в мае.

Об этом сообщает официальный Twitter Серии А.

За май Малиновский успел сыграть за "Аталанту" 5 поединков и сделать "4+4" по системе "гол+пас". 28-летний украинец поспособствовал тому, чтобы клуб из Бергамо гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Также Руслан забил гол "Ювентусу" в финале Кубка Италии.

"Мощные голы, выдающиеся передачи и удивительные навыки: Руслан Малиновский, MVP мая", - указано в заметке официальной страницы Серии А.

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Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 42 матча, 10 голов и 12 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

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Автор: Артем Будрин