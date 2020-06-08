Арбитра УПЛ отстранят от судейства за неназначенный стопроцентный пенальти (видео)

Ярослав Козык допустил грубую ошибку во время матча "Львов" - "Днепр-1".

Арбитр из Мукачево Ярослав Козык будет отстранен от судейства ближайших матчей Украинской Премьер-лиги из-за скандального эпизода во время поединка 25-го тура между "Львовом" и "Днепром-1".

Об этом сообщил ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

На 82-й минуте при счете 1:1 Козык не увидел стопроцентного пенальти в ворота "Днепра-1".

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"Большой судейский скандал в матче "Львов" - "Днепр-1". Два эпизода на 82-й и 92-й минутах. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте "Львова" Богунове. Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти. Как это можно было не увидеть?", - написал Денисов.

По его словам, комитет арбитров УАФ отстранит арбитра:

"Только что списывался с Лучано Лучи. По мнению главы комитета арбитров, в первом эпизоде был пенальти. Козык будет отстранен на ближайшие матчи", - также отметил ведущий.

Напомним, матч "Львов" - "Днепр-1" завершился победой гостей со счетом 2:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что защитник "Динамо" "нецензурными" смайлами оценил работу арбитров в матче против "Шахтера".

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